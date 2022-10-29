السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة «ديلر المرج» للمحاكمة فى حيازة «الآيس» والأقراص المخدرة

حبس متهم
حبس متهم
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قررت نيابة المرج الجزئية، إحالة ديلر لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس والأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم. 

وكشف تقرير المعمل الكيميائي عن إيجابية المضبوطات، وأنها مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته "قرص مخدر- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول".

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المرج الجزئية محكمة الجنايات مخدر الايس والأقراص المخدرة

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وائل لطفي

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