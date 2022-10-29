السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

المناشف والشامبو.. ما يجب وما لا يجب أن تحتفظ به خلال تواجدك بالفندق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تعتبر قواعد الإتيكيت من القواعد التي يخطو عليها العديد من الأشخاص، وتتدخل في كافة القواعد الحياتية الخاصة بنا، ولخبراء الاتيكيت رأي آخر فيما يخص المستلزمات التي يمكن الاحتفاظ بها من الفندق والعكس وفقًا لموقع metro.

مستلزمات المرحاض

الشامبو والبلسم وزجاجات الصابون، من الإجماع على أن الشامبو والصابون والبلسم بحجم السفر يمكن الحصول عليها.

يوضح المدير العام لمنتجعات فور سيزونز بالي، راندي شيمابوكو، “توفر الفنادق عمومًا وسائل راحة لاستخدام النزلاء أثناء إقامتهم، وهي مضمنة في تكلفة الغرفة، يختلف تنوع وجودة وكمية وسائل الراحة المقدمة من فندق لآخر”.

وتابع: “على الرغم من أنه من الجيد أخذ هذه الأشياء، فمن منظور الاستدامة، فإننا نوصي الضيوف بأخذ المنتجات التي فتحوها ولم يستخدموها بالكامل، من منظور الاستدامة، كما أن لدى العديد من الفنادق برنامج لإعادة تدوير الصابون، ولكن ليس كل الفنادق لديها هذا، لذا فإن معظمهم يتخلصون من أي صابون أو صابون تم افتتاحه ولا يتم استخدامه إلا بصعوبة”.

أدوات مكتبية

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأقلام ودفاتر الملاحظات رخيصة بشكل عام وسهلة الاستبدال.

يقول أيدن: “غالبًا ما يرغب الضيوف في أخذ تذكار صغير من إقامتهم ونحصل عليه، إذا اخترت أن تأخذ معك بعض الأدوات المكتبية، مثل القلم أو الورق الرأسي أو بطاقة بريدية معك إلى المنزل، فمن المحتمل أنك لن يتم تحصيل رسوم منك”.

مناشف بيضاء في الفندق

نحن نعلم أن المناشف فائقة النعومة مغرية، لكنها ليست مناسبة لأخذها.

أغطية السرير

نحن نعلم أن اغطية السرير فائقة النعومة مغرية، لكنها ليست مناسبة لأخذها كما هو الحال في المناشف.

الجلباب والنعال

لا ينبغي أن يتم أخذه، فقاعدة عامة هي أن أي شيء يمكن أن يستمتع به الضيف التالي لا ينبغي أن يؤخذ.

الشاي

توفر غرف الفندق للضيوف غلاية خاصة بهم لصنع الشاي أو القهوة، وعادة ما يجد المسافرون أكياس الشاي وأكياس القهوة المجانية التي يمكن تناولها بالفعل عادةً ما يتم تجديد عناصر الطعام والشراب التي تُقدم لمرة واحدة يوميًا وشاملة، ما لم تكن جزءًا من ثلاجة صغيرة، ومع ذلك، لا تأخذ الغلاية أو الكوب.

الصوتان المتعارضان في رؤوسنا - لرغبة في أن تكون عضو ا صالح ا في المجتمع مستلزمات المرحاض الشامبو والصابون والبلسم مناشف بيضاء في الفندق أغطية السرير الجلباب والنعال

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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