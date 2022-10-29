بالتزامن مع مبادرة «المتحدة».. كيف يمكن تشجيع طفلك على ممارسة الرياضة

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الفترة القادمة، لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وللاهتمام بكل ما يخص الطفل لابد أن نعي اهتمامًا ايضًا بممارسة الرياضة بالنسبة له وإليكم خلال سطور كيف نشجع أطفالنا على ممارسة الرياضة.

وفقُا لموقع "juniortho " يمكن أن تكون الرياضات الجماعية رائعة للحفاظ على لياقة الأطفال ومساعدتهم على احترام الذات والتعلم عن العمل الجماعي وتكوين الصداقات ، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الأطفال مترددين قليلاً في المشاركة.

ويجد بعض الأطفال صعوبة في المشاركة في الرياضات الجماعية لأسباب متنوعة، الخجل، أو الخوف من عدم كونك جيدًا بما فيه الكفاية، أو القلق بشأن الظهور بمظهر أحمق أمام الأصدقاء، هي مشاعر يمكن أن تؤثر جميعها على اهتمام طفلك بالرياضة.

لا يزال الأطفال يطورون المهارات الأساسية

لم يبدأ الأطفال في تطوير المهارات البدنية اللازمة لممارسة الرياضة بفعالية إلا في سن 6 أو 7 سنوات تقريبًا. شيء واحد يمكنك القيام به لمساعدتهم هو الممارسة: فكلما لعب طفلك الرياضة معك ومع أصدقائك في المنزل، زادت ثقته في أنه / أنها ستكون في بيئة تنافسية.

اتخذ الخيارات الصحيحة عندما يتعلق الأمر بمستوى المهارة

حاول تقييم مستوى مهارات طفلك عند اختيار الفرق أو الرياضة، ليس من الجيد دفع طفلك إلى ممارسة الرياضة إذا لم يكن مستعدًا، تحتوي العديد من الرياضات على فصول على مستوى المبتدئين، ويمكن أن تكون أفضل مكان للبدء عندما لا يزال طفلك يتعلم الأساسيات.

اختيار النشاط الصحيح

كن متفتحًا عند اختيار الرياضة المناسبة لطفلك يعاني بعض الأطفال من صعوبة التناسق، لذا قد تكون الرياضات مثل ركوب الدراجات أو السباحة خيارًا أفضل من كرة القدم أو البيسبول.

عوامل اخرى

تؤثر العديد من العوامل على قدرة الطفل على المشاركة في الألعاب الرياضية، قد يعانون من زيادة الوزن أو الربو أو بعض المشكلات الصحية الأخرى التي تجعل من الصعب عليهم مواكبة ذلك، حاول اختيار رياضة تناسب سلوك طفلك ومستوى مهارته واهتماماته إذا كان طفلك لا يستمتع برياضة ما، فلن يرغب في ممارستها.