السبت 29 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 عمال باليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى

أرشيفية
أرشيفية
ads

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الإقليمي بعد محطة تحصيل الرسوم في اتجاه نزلة طريق بلبيس- العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 8 عمال باليومية بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

من خلال الفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الإقليمي بعد محطة تحصيل الرسوم في اتجاه نزلة طريق بلبيس- العاشر من رمضان الصحراوي، ما اسفر عن إصابة 8 عمال باليومية بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل بلبيس – العاشر محافظة الشرقية اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

الأكثر قراءة

تردد قنوات أبوظبي الرياضية 2022 الجديد hd

أسعار الدواجن والبيض اليوم 28-10-2022 بعد زيادة الدولار

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سعر الذهب اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

الخميس.. طرح «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد بدور العرض

التغيرات المناخية والصحة النفسية.. الحكاية من «كآبة الشتاء» حتى احتمالية الفناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن فى شرم الشيخ.. قمة المناخ العالمية COP 27 الاستثنائية

محمد المعموري

ماذا يريدون لمصر؟!

ماجد حبته

كيرى والملك.. وقمة المناخ

سارة شريف

حملات انتخابية بدون اقتصاد

صفاء النجار

لا سبيل إلا زيادة الإنتاج

شادي مقار

فيلم المدمن

د. محمد عفيفي

مئوية سيد درويش

ماجد حبته

الدولار.. واتفاق الصندوق

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«المناورات الأخيرة».. كيف يتحرك نتنياهو قبل «انتخابات نوفمبر»؟

عون: لبنان أخذ حقه كاملًا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل