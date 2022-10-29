السبت 29 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية بمعهد المهندسين العسكريين مع الجانب الألمانى فى مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة

جريدة الدستور
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية مشتركة بمعهد المهندسين العسكريين مع الجانب الألمانى للعناصر المشاركة ضمن قوات حفظ السلام.

وتضمنت الدورة تدريب عناصر المهندسين العسكريين القائمين بتنفيذ مهام البحث والتفتيش عن العبوات الناسفة المرتجلة، من خلال المحاضرات النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة، والتدريب على طرق اكتشافها باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش، وكذا تدريب عناصر الخدمات الطبية على الإسعافات الأولية الميدانية بأحدث الأساليب العلمية، وتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي الجوي.

واختتمت الدورة بتنفيذ استعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب، والتي عكست مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة فى التدريب من مستوى راقٍ يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار .

يأتى ذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والألمانية فى العديد من المجالات العسكرية. 

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