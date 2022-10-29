السبت 29 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء أهل شاب لقى مصرعه إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة

جريدة الدستور
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أمرت نيابة مصر الجديدة باستدعاء أهل شاب لقى مصرعه داخل شقته، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات لسماع أقوالهم.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة، تلقى بلاغا من ربة منزل تفيد بالعثور على جثة والدها ملقاة داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بسجده، كما عثر على آثار مواد مخدرة بجواره.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وارجعوا سبب الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة جثة شاب

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