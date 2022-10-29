السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 29 أكتوبر 2022

حظك اليوم
حظك اليوم
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قدم موقع "metro" توقعات الأبراج الفلكية، اليوم السبت29 أكتوبر 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل: من 21 مارس إلى 20 أبريل

يمكن أن يشجعك جانب عابر ولكن مضطرب على مشاركة شيء ما على وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موضوعًا مثيرًا للجدل ، فمن الأفضل توخي الحذر.

برج الثور: من 21 أبريل إلى 21 مايو

لديك الرغبة في التعمق في العلاقات الرئيسية ، يمكن أن تجعلك على استعداد لمناقشة القضايا التي قد تحتاج إلى الاهتمام لبعض الوقت.

برج الجوزاء: 22 مايو إلى 21 يونيو

اجعل الأمور بسيطة خلال الأيام القادمة ، برج الجوزاء ، حيث يمكن أن تتصاعد المهام التي لديك ، وقبل أن تعرف ذلك ، قد يكون لديك المزيد مما كنت تعتقد.

برج السرطان: من 22 يونيو إلى 23 يوليو

 لا تتوقع أن يشعر الآخرون بنفس شعورك. قد لا يشارك الجميع شغفك بحدث ثقافي أو تسلية أو حتى أحدث اهتماماتك الرومانسية.

برج الأسد: من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

يمكن للنشاط في منطقتك المحلية أن يبقيك مشغولاً، خاصةً إذا كانت لديك وظائف تحتاج إلى اهتمام عاجل.

برج العذراء: من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

يتم تمكين قطاع الحديث والفكر الخاص بك لبضعة أسابيع ، يمكنك استخدام هذا لصالحك ، حيث إن تصوراتك عن المواقف الرئيسية عميقة.

برج الميزان: من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

مع دخول مواسم المدارس ، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لإنشاء ميزانية جيدة.

برج العقرب: من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

أنت في وضع قوي، ليس هناك الكثير الذي لا يمكنك تحقيقه إذا وضعت عقلك في ذلك. الآن هو الوقت المناسب للبدء.

برج القوس: من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

ستجد أن ممارسة مثل التأمل قد تساعدك على الشعور بالسلام مهما حدث. هذه الحالة الذهنية المريحة يمكن أن تعزز الإنتاجية أيضًا

بُرْجُ الجَدْي: من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

لا تشعر أنك مضطر للبقاء مع نفس الحشد، إذا كنت تفضل الاتصال بمجموعات تتزامن مع اهتماماتك الشخصية الفريدة.

برج الدلو: من 22 يناير إلى 19 فبراير

هذا هو الوقت المناسب لاغتنام تلك الفرص الذهبية. إذا لم تتمكن من العثور على أي منها في هذا الوقت ، فمن الممكن أن تقوم بإنشائها.

برج الحوت: من 20 فبراير إلى 20 مارس

هذا هو الوقت الذي ستغتنم فيه فرصة التوسع على جميع المستويات. كلما زادت استعدادك لمواجهة تحديات جديدة ، ستجد أنك قادر على ذلك.

ب ر ج الح م ل توقعات الابراج الفلكية لجميع الأبراج الفلكية برج الثور برج الجوزاء برج السرطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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