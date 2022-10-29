حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 29 أكتوبر 2022

قدم موقع "metro" توقعات الأبراج الفلكية، اليوم السبت29 أكتوبر 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل: من 21 مارس إلى 20 أبريل

يمكن أن يشجعك جانب عابر ولكن مضطرب على مشاركة شيء ما على وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موضوعًا مثيرًا للجدل ، فمن الأفضل توخي الحذر.

برج الثور: من 21 أبريل إلى 21 مايو

لديك الرغبة في التعمق في العلاقات الرئيسية ، يمكن أن تجعلك على استعداد لمناقشة القضايا التي قد تحتاج إلى الاهتمام لبعض الوقت.

برج الجوزاء: 22 مايو إلى 21 يونيو

اجعل الأمور بسيطة خلال الأيام القادمة ، برج الجوزاء ، حيث يمكن أن تتصاعد المهام التي لديك ، وقبل أن تعرف ذلك ، قد يكون لديك المزيد مما كنت تعتقد.

برج السرطان: من 22 يونيو إلى 23 يوليو

لا تتوقع أن يشعر الآخرون بنفس شعورك. قد لا يشارك الجميع شغفك بحدث ثقافي أو تسلية أو حتى أحدث اهتماماتك الرومانسية.

برج الأسد: من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

يمكن للنشاط في منطقتك المحلية أن يبقيك مشغولاً، خاصةً إذا كانت لديك وظائف تحتاج إلى اهتمام عاجل.

برج العذراء: من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

يتم تمكين قطاع الحديث والفكر الخاص بك لبضعة أسابيع ، يمكنك استخدام هذا لصالحك ، حيث إن تصوراتك عن المواقف الرئيسية عميقة.

برج الميزان: من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

مع دخول مواسم المدارس ، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لإنشاء ميزانية جيدة.

برج العقرب: من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

أنت في وضع قوي، ليس هناك الكثير الذي لا يمكنك تحقيقه إذا وضعت عقلك في ذلك. الآن هو الوقت المناسب للبدء.

برج القوس: من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

ستجد أن ممارسة مثل التأمل قد تساعدك على الشعور بالسلام مهما حدث. هذه الحالة الذهنية المريحة يمكن أن تعزز الإنتاجية أيضًا

بُرْجُ الجَدْي: من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

لا تشعر أنك مضطر للبقاء مع نفس الحشد، إذا كنت تفضل الاتصال بمجموعات تتزامن مع اهتماماتك الشخصية الفريدة.

برج الدلو: من 22 يناير إلى 19 فبراير

هذا هو الوقت المناسب لاغتنام تلك الفرص الذهبية. إذا لم تتمكن من العثور على أي منها في هذا الوقت ، فمن الممكن أن تقوم بإنشائها.

برج الحوت: من 20 فبراير إلى 20 مارس

هذا هو الوقت الذي ستغتنم فيه فرصة التوسع على جميع المستويات. كلما زادت استعدادك لمواجهة تحديات جديدة ، ستجد أنك قادر على ذلك.