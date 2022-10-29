السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: الهجوم على زوج بيلوسى دنىء كان يستهدفها

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالدنيء .

 

ودعا في تصريحات للصحفيين إلى الوقوف في وجه العنف الذي يجري تشجيعه من أطراف سياسية.

 

وقال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديمقراطية.

 

وأعلن مكتب بيلوسي في وقت سابق عن أن زوج نانسي بيلوسي تعرض لاعتداء عنيف على يد المهاجم بمنزله في سان فرانسيسكو.

 

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي خضع لعملية جراحية بسبب كسر في الجمجمة.

 

كما أنه يعاني من إصابات خطيرة في ذراعيه.

 

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن اتصل ببيلوسي للتعبير عن دعمه بعد "الهجوم المروع" وإنه يصلي من أجل زوجها.

 

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان: "يواصل الرئيس إدانة كل أعمال العنف ويطلب احترام رغبة الأسرة في الخصوصية".

 

وقبل أقل من أسبوعين من انتخابات نصف الولاية، حذّر العديد من النواب الأمريكيين من تجدد أعمال العنف التي تستهدفهم.

 

ووفقا لشرطة الكابيتول، وهي الجهة المسئولة عن حماية أعضاء الكونجرس، ازدادت التهديدات الموجهة ضدهم منذ العام 2017، من 3939 إلى 9625 في العام 2021.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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