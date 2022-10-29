رئيس جمهورية الشيشان يعلن تصفية أكثر من 650 مقاتلا أوكرانيا
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، القضاء على أكثر من 650 مقاتلًا أوكرانيًا وجرح أكثر من 300 آخرين على محور نيكولاييف - كريفوي روغ في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، وفقًا لـ «روسيا اليوم».
وقال قديروف: «تم القضاء على أكثر من 657 مقاتلًا من قوات كييف، وجرح 300 آخرين في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر على محور نيكولاييف - كريفوي روغ».
كما أكد تدمير 8 دبابات و5 مدرعات و20 ناقلة جنود على هذا المحور، مضيفًا أنه تم تصفية 95 جنديًا أوكرانيًا آخرين في قطاع قوات «أخمات» الخاصة.