بولندا تختار شركة أمريكية لبناء أول محطة للطاقة النووية

قال مسئولون، أمس الجمعة، إن بولندا اختارت شركة "وستنجهاوس إلكتريك" الأمريكية لبناء أول محطة للطاقة النووية، حيث تغلبت الشركة الأمريكية على نظيرتيها الكورية الجنوبية، والفرنسية.



وكتب رئيس الوزراء ماتيوس مورافيكي على "تويتر": "نؤكد أن مشروعنا للطاقة النووية سيستخدم التكنولوجيا الموثوقة والآمنة الخاصة بـشركة "وستنجهاوس إلكتريك" الأمريكية.



A strong 🇵🇱-🇺🇸alliance guarantees the success of our joint initiatives. After talks with @VP K.Harris and @SecGranholm we confirm our nuclear energy project will use the reliable, safe technology of @WECNuclear. Thank you @USAmbPoland. Council of Ministers resolution on Wednesday — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 28, 2022

وصدر سابقا تقرير بموجب اتفاقية الطاقة النووية لعام 2020 بين وارسو وواشنطن.



وقالت سابقا وزيرة المناخ البولندية، آنا موسكوفا، بعد أن اجتمعت مع السفير الأمريكي لدى بولندا، مارك برزشنسكي، وممثل محلي لشركة "وستنغهاوس إلكتريك" الأمريكية، إن "التقرير هو خارطة طريق ثنائية مفصلة تهدف إلى بناء 6 مفاعلات كبيرة الحجم تقوم على التكنولوجيا الأمريكية".





وأضافت: "أنه أكثر من عرض تجاري، فهو يعكس 18 شهرا من العمل وملايين الدولارات التي أنفقت على التحاليل والتقييمات".



وأكد رئيس الوزراء البولندي سابقا، ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده "تريد تسريع بناء أول محطة للطاقة النووية" في البلاد.



وسيبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في عام 2026، مع تشغيل المفاعل الأول، وستنفذ سائر الوحدات في مدة تتراوح بين عامين و3 أعوام.