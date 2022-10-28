السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تُحقق فى مصرع شاب سقط من أعلى كوبرى المنيب

مصرع شاب
مصرع شاب
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تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في مصرع شخص سقط من أعلى كوبري المنيب بالجيزة.

ولقي شخص في العقد الرابع من عمره، مصرعه إثر سقوطه من أعلى كوبري المنيب، ونقل الجثمان إلى المشرحة ووضع تحت تصرف النيابة العامة، وتجرى الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط شخص من أعلى كوبري المنيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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