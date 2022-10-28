السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرور الجيزة يسحب كثافات محور 26 يوليو عقب إصلاح كسر ماسورة المياه

سحب كثافات محور 26
سحب كثافات محور 26 يوليو
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أجرى ضباط مرور الجيزة، عملية سحب الكثافات المرورية أعلى محور 26 يوليو عقب تكدس السيارات بسبب انفجار ماسورة مياه بالقرب من مديرية أمن الجيزة. 

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بانفجار ماسورة مياه أعلى الطريق محور 26 يوليو أمام قائدي السيارات القادم من مناطق أكتوبر والشيخ زايد والمتجهة إلى مناطق شرق ووسط القاهرة والجيزة. 

وامتدت الكثافات من منطقة هايبر حتى التقاطع مع طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي وتم التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والأجهزة المعنية لإصلاح كسر المياه وسحب الكثافات المرورية. 

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