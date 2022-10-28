النيابة تستعجل تحريات المباحث حول إصابة طالب فى مشاجرة بالعجوزة

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة طالب مصاب في واقعة اعتداء زميله عليه، مما أسفر عن إصابته بمنطقة العجوزة.

واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات، عن أن الطالب اعتدى على زميله، بسبب خلافات أدت إلى مشاجرة بينهما، مما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالاعتداء على طالب بمنطقة أرض اللواء، وذكر أفراد أسرة المجنى عليه، أن خلافات بين المجنى عليه وزميل له، دفعت الأخير للاستعانة بآخرين، والاعتداء عليه، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة، وعدة إصابات أخرى.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.