مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء فى القليوبية

شهدت قرية الدير بمدينة طوخ محافظة القليوبية، مصرع طفلة عمرها ٨ سنوات إثر صعقها بالكهرباء من ثلاجة بمنزلها، تم نقل الجثة للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسي مأمور مركز شرطة طوخ، بوصول إشارة من المستشفى بوصول " س ش" ٨ سنوات جثة هامدة إثر تعرضها لصعق بالكهرباء.

انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، ومعاونة الرائد فهد ناصر والرائد أحمد نصر معاونى رئيس المباحث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفلة 8 سنوات إثر تعرضها للصعق بالكهرباء من ثلاجة منزلها، وتم نقلها للمستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.