الجمعة 28 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب محل أجهزة كهربائية بتهمة الاتجار فى العملة بالقاهرة

جريدة الدستور
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قررت نيابة عابدين، حجز تاجر 24 ساعة، على خلفية اتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى لحين ورود تحريات المباحث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط صاحب محل للأجهزة الكهربائية بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت  قيام “صاحب محل للأجهزة الكهربائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة" بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية واتخاذه من دائرة القسم محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على “مبلغ مالى - هاتف محمول”، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، والتحويلات غير المشروعة خارج وداخل البلاد، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوى محادثات بينه وبين العديد من الأشخاص بإحدى الدول تفيد قيامه بتحويلات لمبالغ مالية من وإلى خارج البلاد،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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