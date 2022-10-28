مصرع عامل دهسته سيارة خلال عبور الطريق بمصر القديمة

لقي عامل مصرعه متأثرًا بإصابته، بعدما دهسته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق في مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب خبراء الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وورد لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغ من غرفة النجدة بمصرع شاب دهسته سيارة، لينتقل على الفور رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة لعامل يدعي "محمد.ع.ا".

وتبين من التحريات أن المتوفي دهسته سيارة مسرعة أثناء عبور الطريق، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.