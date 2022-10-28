رزان مغربى لـ«القاهرة الإخبارية»: «فخورة بالحصول على الجنسية المصرية»

قالت الفنانة رزان مغربي: “إنها معجونة بالثقافة المصرية”، مُشيرًة إلى أن والدها كان يصطحبها وهي صغيرة لزيارة القاهرة التي درس فيها، وعندما كبرت عادت إلى مصر عام 2005، لتصوير في فيلم "حرب أطاليا"، وشعرت بالدفء والحب، وقررت الزواج من مصري.

وتابعت خلال حوارها لـ"القاهرة الإخبارية": حصلت على الجنسية البريطانية ورغم كده رفضت الزواج هناك وقررت الارتباط بمصري".

وأوضحت رزان أنها تأخرت كثيرًا في طلب الحصول على الجنسية المصرية، موضحة أنها طلبت الحصول عليها منذ عامين، وكانت الأمور سهلة وميسرة، و عندما حصلت عليها شعرت بفخر وشرف كبيرين جدًا.

ووصفت "مغربي" مشاركتها في مسلسل "الضاحك الباكي" بأنها تجربة رائعة، مُشيرة إلى أنها فخورة بتقديم شخصية الفنانة "بديعة مصابني" لأنها من أهم الراقصات في الوطن العربي.

وعن تعاونها مع الفنان حسين فهمي قالت: "كنت أتمنى أن يُكتب اسمي في عمل فني، من بطولته الفنان الكبير حسين فهمي، وعندما سنحت لي الفرصة، لم أتردد لحظة للمشاركة في هذا العمل".

وأعربت عن سعادتها بتولي الفنان حسين فهمي، منصب رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، واصفة إياه بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب.

وفسرت “مغربي” عدم مشاركتها في الدراما اللبنانية بأنه لا يوجد دور مناسب لها فيها، وتمنت تقديم القضايا التي تهم المرأة، وتساعد في تغيير قوانين وعادات خاطئة من خلال عمل سينمائي أو تليفزيوني.

وذكرت أنها تحب السينما أكثر من الدراما التليفزيونية، لكنها لم تجد الأدوار المناسبة، لذلك تغيب عن السينما، وهو ما يُصيبها بالحزن، قائلًة:"أحب الكوميديا والاستعراض والغناء، ولا أحب الدراما".

وعن أعمالها القادمة قالت الفنانة اللبنانية إنه تم تأجيل مسلسل "ألف ليلة وليلة"، إلى الموسم الرمضاني 2024 بدلًا من 2023 ليخرج بشكل يليق بكل التفاصيل التي يتناولها، كما ذكرت أنها تتواصل مع المخرجين حاليًا بخصوص مسلسل "الإمام الشافعي" لاختيار المناسب فيه.