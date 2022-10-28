العثور على جثة مُسن داخل شقته فى الجيزة

عثر رجال الشرطة في أوسيم، على جثة مسن يقيم بمفرده داخل شقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كان إخطارا قد وصل إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغ إلى المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم، من عمليات النجدة، يشير إلى انبعاث رائحة كريهة من شقة بشارع الأمل، المتفرع من شارع السنترال دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الشقة بالطابق الأرضي، ومنافذها سليمة، ولا توجد آثار بعثرة، وعثر داخلها على جثة قاطنها، رجل يبلغ من العمر 68 سنة، بدون عمل، مقيم بمفرده بالشقة في وضع الجلوس على كنبة، وإلى جواره حافظة نقوده، بداخلها بطاقة الرقم القومي، ورخصة قيادة، ومبلغ 50 جنيها، وهاتفه المحمول.

وبسؤال نجلته 29 سنة، ربة منزل، مقيمة في شارع آخر، ونجل شقيقته، 60 سنة، صاحب محل مستحضرات تجميل، وجار المتوفى، 36 سنة، موظف بمستشفى الشرطة بالعجوزة، مقيم بذات العقار، قرروا أن المتوفي يقيم بمفرده في تلك الشقة، ويعاني من أمراض الشيخوخة، ولم تتم مشاهدته بالشارع منذ حوالي 4 أيام.

ولم يشتبه أحد منهم، في وفاته جنائيا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.