الجمعة 28 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة مُسن داخل شقته فى الجيزة

جريدة الدستور
ads

عثر رجال الشرطة في أوسيم، على جثة مسن يقيم بمفرده داخل شقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كان إخطارا قد وصل إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغ إلى المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم، من عمليات النجدة، يشير إلى انبعاث رائحة كريهة من شقة بشارع الأمل، المتفرع من شارع السنترال دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الشقة بالطابق الأرضي، ومنافذها سليمة، ولا توجد آثار بعثرة، وعثر داخلها على جثة قاطنها، رجل يبلغ من العمر 68 سنة، بدون عمل، مقيم بمفرده بالشقة في وضع الجلوس على كنبة، وإلى جواره حافظة نقوده، بداخلها بطاقة الرقم القومي، ورخصة قيادة، ومبلغ 50 جنيها، وهاتفه المحمول.

وبسؤال نجلته 29 سنة، ربة منزل، مقيمة في شارع آخر، ونجل شقيقته، 60 سنة، صاحب محل مستحضرات تجميل، وجار المتوفى، 36 سنة، موظف بمستشفى الشرطة بالعجوزة، مقيم بذات العقار، قرروا أن المتوفي يقيم بمفرده في تلك الشقة، ويعاني من أمراض الشيخوخة، ولم تتم مشاهدته بالشارع منذ حوالي 4 أيام.

ولم يشتبه أحد منهم، في وفاته جنائيا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تردد قنوات أبوظبي الرياضية 2022 الجديد hd

أسعار الدواجن والبيض اليوم 28-10-2022 بعد زيادة الدولار

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

انخفاض فى الأسعار.. أول عائد لسياسة صرف الجنيه على المواطن

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 29- 10- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيرى والملك.. وقمة المناخ

سارة شريف

حملات انتخابية بدون اقتصاد

صفاء النجار

لا سبيل إلا زيادة الإنتاج

شادي مقار

فيلم المدمن

د. محمد عفيفي

مئوية سيد درويش

ماجد حبته

الدولار.. واتفاق الصندوق

محمد عبدالعزيز

«أقرأ».. إثراء للفكر والثقافة

حسين دعسة

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.. الواقع الأممى والطموح!

صور

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

عون: لبنان أخذ حقه كاملًا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

إسرائيل ترفع الحصار «جزئيًا» عن نابلس

الخارجية الروسية: ندعو إلى استئناف الحوار الإسرائيلى الفلسطينى