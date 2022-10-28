النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بالهرم

طلبت النيابة العامة بالهرم، بانتداب الطب الشرعي، لبيان سبب وفاة شاب تخلص من حياته شنقا لمعاناته من حالة نفسية بمنطقة الهرم، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب أقدم على الانتحار عن طريق شنق نفسه داخل منزله بمنطقة الهرم، وتواصل جهات التحقيق الاستماع لأقوال أسرة الشاب لاستكمال التحقيقات.

البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على شاب مشنوقًا ووجود حز حول الرقبة بسبب الحبل وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.