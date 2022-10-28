الجمعة 28 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بهاء أبوشقة يكتب: معركة الوعى و«القاهرة الإخبارية»

بهاء أبوشقة 
بهاء أبوشقة 
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معركة الوعى هى التحدى الأكبر للمصريين فى الوقت الراهن حتى نكون أمام وعى حقيقى بجميع الإنجازات، بل المعجزات التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تأسيس جمهورية جديدة عصرية حديثة.

فقد فطنت الدولة المصرية إلى أهمية الوعى لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات، وأطلقت محطة فضائية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية»، وتابعت صدى وإرهاصات هذه القناة التى ستكون بحق صوتًا قويًا للدولة المصرية يلوح فى الأفق يجوب الكرة الأرضية، معلنًا أن القاهرة حاضرة فى كل زمان ومكان، قادرة بوعيها على التحدى أيًا كان نوعه وخطورته.

تحية لمن فكر ونفذ هذه الخطوة العامة، الواجبة فى هذا التوقيت وأدرك أهميتها، ولمن فطن إلى توجيهات الرئيس السيسى دائمًا بأن التحدى الأكبر هو الوعى، وبات لزامًا علينا أن ندرك حجم المخاطر والتحديات التى تحيط بالوطن، أما حروب الجيل الرابع وسلاحها الفتاك وأخطرها هى السوشيال ميديا، بما تطلقه من شائعات وفتن ومؤامرات، يخطط ويدبر وينفذ لها خبراء ومتخصصون فى هذا المجال مدعمين بأموال سوداء ينفقونها بسخاء من المتربصين والخائنين للوطن والمواطن المصرى بهدف تشويه الصورة والنيل من مكتسبات وإنجازات حققتها الدولة المصرية على أرض الواقع، فلا ينكرها إلا جاهل أو حاقد.

مما بات لزامًا بل واجبًا أن نكون أمام وعى حقيقى يديره خبراء ومتخصصون من خلال «القاهرة الإخبارية»، وغيرها من المنصات لتكون حائط صد وردٍ على هذه الأكاذيب التى يروجونها، وكشفًا للحقائق أمام الرأى العام المصرى والعالمى. 

وليدرك الجميع أن مصر التى انتصرت فى حرب العزة والكرامة أكتوبر ١٩٧٣ قادرة دائمًا بعقول وإدارة وتصميم على درء أى خطر يهدد الدولة المصرية أيًا كان نوعه وخطورته، ومن ثم فإن آمال المصريين معقود على هذه المحطة تحت شعار أكاذيب تكشفها حقائق.. ويعرض فيها الإنجازات على أرض الواقع، ويرد فيها على الفَرى بالدليل المخرس ألسنة الكاذبين.

وكذلك ليعلن من خلالها عن أن مصر بقيادتها الرشيدة الوطنية الشجاعة تؤسس لدولة عصرية حديثة تواكب كل ما هو جديد ومستحدث على المستويين الإقليمى والعالمى، ولن يضيرها أو يثنيها عن تحقيق تأسيس الجمهورية الجديدة أى عائق.

ولعل مدينة العلمين الجديدة وما يحدث فيها يوميًا من جديد خير دليل على ما أقول، حتى باتت تضاهى أكبر المدن الساحلية العالمية، مثل مدن نيس وكان ومونت كارلو وموناكو، وبات واجبًا أن نطلق على مدينة العلمين «الريفيرا المصرية»؛ لأنها بلا شك أصبحت تماثل «الريفيرا الفرنسية» فى جمالها ورونقها، كل هذا يجعلنا نؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة وراسخة نحو الجمهورية الجديدة، ونؤكد للجميع أنه رغم كل الشائعات التى يروجها أعداء الوطن والمؤامرات التى يدبرونها، فإن مصر قادمة لا محالة.

وأؤكد أن إرادة المصريين، بتاريخ يمتد إلى سبعة آلاف عام، هى الصخرة الصلبة التى تحطمت وستحطم عليها كل الصعاب وأى مؤامرة، ولعل ما حدث فى ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ من خروج ٣٣ مليون مواطن حسب تقديرات جوجل من جميع ربوع مصر على إرادة وتصميم رجل واحد فى ثورة شعبية لا نظير لها فى العصر الحديث لإنقاذ مصر، بل لإنقاذ المنطقة العربية من السقوط فى مستنقع كان مدبرًا لها أن تسقط فيه.

أنتظر أنا وكثير من المصريين والمحبين لمصر، الكثير والكثير من هذه المحطة الجديدة «القاهرة الإخبارية» والإعلام الوطنى المصرى الرائد الواعى بتحديات العصر، أن تسلط الضوء على الإنجازات التى تتحدث عن نفسها سواء فى مشروع القرن «حياة كريمة» الذى أعاد الحياة مرة أخرى للقرية المصرية أو لمنظومة الطرق العالمية أو لمشروع العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو ملايين الأراضى المستصلحة أو مسكن ملائم كريم صحى لكل مواطن أو النهضة التى تعيشها جميع مفاصل الدولة من خلال خطوات مدروسة للقيادة السياسية.

ستشرق شمس «القاهرة الإخبارية» حاملة شعلة وراية التنوير المصرى إلى كل العالم مبددة كل الغيوم والظلمات، معلنة أن القاهرة ستظل منارة الشرق.

حما الله مصر وقيادتها من أى سوء وتحيا مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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