ضبط صاحب مخزن حجب 12.5 طن أرز وسكر عن الأسواق بالجيزة

تمكن رجال مباحث التموين بالجيزة من ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع 12.5 طن أرز وسكر ومكرونة وزيت طعام لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامة بتجميع كميات كبيرة من الأرز والسكر والمكرونة وزيت طعام داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخلة على 12.5 طن أرز وسكر ومكرونة وزيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.