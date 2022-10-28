الجمعة 28 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شقيقين متهمين بقتل «فران» فى الشرقية

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بالشرقية حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل فران بخنقه أثناء مشاجرة بينهم والتخلص من جثته بجوار ترعة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، بلاغًا من أهالى مشتول السوق بالعثور على جثة لشاب فى العقد الثانى من عمره بطريق “مشتول السوق - بلبيس”، بجوار ترعة الإسماعيلية ويشتبه فى وفاته جنائيًا لوجود آثار خنق وكدمات برقبته.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد الجمسى مدير المباحث الجنائية إلى أن المجنى عليه 18 عاما من محافظة الفيوم ويعمل فرانا فى مخبز بمركز مشتول السوق وأن مرتكبى الجريمة زميله وشقيقه وأنه فى يوم الحادث حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه وزميله بالعمل.

وقام خلالها المتهم بخنق المجنى عليه بكلتى يديه حتى لفظ أنفاسه ثم استدعى شقيقه للتخلص من الجثة ونقلها إلى منطقة نائية بجوار ترعة الإسماعيلية.

وألقت قوات الأمن القبض عليهما وأحالتهما للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

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وائل لطفي

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