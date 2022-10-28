القبض على متهم أوهم المواطنين بقدرته على توظيفهم بسوهاج

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف بشركة الكهرباء قام بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير وظائف حكومية لهم، وتحصل منهم على مبالغ مالية.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 6 أشخاص، بتضررهم من موظف بشركة الكهرباء، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية «على خلاف الحقيقة».

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام المذكور بممارسة نشاط إجرامي، في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف حكومية، زاعمًا علاقاته الوطيدة ببعض المسئولين بجهة عمله، وتمكن من خلال ذلك من النصب على المُبلغين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغ إجماليها 600 ألف جنيه، بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم «على خلاف الحقيقة»، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.