الجمعة 28 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «جواهرجى» بتهمة غسيل الأموال من حصيلة تجارة العُملة بالإسكندرية

غسيل الأموال
غسيل الأموال
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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص «صاحب محل مصوغات، له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، الأمر الذي مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة.

وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور، من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ20 مليون جنيه تقريبًا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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