الجمعة 28 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طالب غرق فى مياه النيل بالدقهلية

غرق
غرق
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صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب غريق في نهر النيل فرع دمياط منذ ٤ أيام في المنطقة الواقعة بين قريتي "أويش الحجر- كفر العرب" بقرية كفر الطويلة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثة ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من  مركز شرطة المنصورة ببلاغ الأهالي بغرق طالب يدعي "محمد عاطف السيد"، ٢١ عاما طالب بالجامعة العمالية قسم التكنولوجيا، إثر سقوطه من المعدية الواصلة بين قريتي "أويش الحجر- كفر العرب".

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث، وبدأت في البحث عن جثة الطالب وبمساعدة بعض الأهالي، إلا أنه مرت 4 أيام من البحث عنه دون جدوي، حتى ظهرت جثة الطالب الغارق في مياه نهر النيل منذ ٤ أيام، وفي ملابسه كارنية الجامعة وبطاقة الرقم القومي التي تدل على هويته.

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