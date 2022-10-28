الجمعة 28 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بتزويد مدينة السيارات المتكاملة بالمرافق العامة

جريدة الدستور
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة مدينة السيارات المتكاملة.

واطلع  الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة ٥٧ فدانًا على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع ٤٠٠٠ سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و١٠ بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلًا عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور.

وقد وجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكافة أنواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.

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