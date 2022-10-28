الجمعة 28 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل حاول ترويج الهيروين فى الشروق

الهيروين
الهيروين
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قررت نيابة الشروق وبدر حبس عاطل بتهمة ترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

كان قسم شرطة الشروق قد تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام، و7000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

نياية الشروق وبدر مخدر الهيروين منطقة الشروق استكمال التحريات الأمنية النيابة قسم شرطة الشروق عاطل

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