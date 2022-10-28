الجمعة 28 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

علم مصر بجانب فلسطين فى حفل ويجز بلندن

ويجز
ويجز
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حرص ويجز على رفع علم مصر بجانب علم فلسطين على المنصة في حفله بلندن مساء الخميس، للتضامن مع القضية بعدما اعتاد نشر الفيديوهات والمنشورات الخاصة بدعمها عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

 

أقيم حفل ويجز مساء الخميس في لندن، لأول مرة منذ نجاحه في غناء الراب، وتحقيق أعماله مشاهدات بالملايين عبر يوتيوب، وظهر المغني الشاب بشكل جديد على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

حضر حفل ويجز عدد كبير من جمهوره في لندن، وظهر تفاعلهم معه على أغنياته في فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها أميرة، البخت وغيرها. 

 

 ويستعد مغنى الراب ويجز لإحياء حفل غنائي يوم ٤ نوفمبر بالمنارة أرينا، ويتم طرح التذاكر بثلاثة أسعار 350، 550، 1200 جنيه.

 

انتقد مغني الراب ويجز أنباء ظهوره في حفله المقرر إقامته الشهر المقبل عن طريق تقنية الهولوجرام، وذلك في فيديو جديد له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال ويجز في الفيديو:" يا جماعة الهولوجرام دي بيعملوها للناس اللي مش عايشة.. أنا عايش وموجود.. أروح حفلة مين أنا.. اعقلوا اللي هنقوله.. أنا سافرت مهاجرتش وجاي الحفلة". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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