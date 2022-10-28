محمد أنور: «هيا انهضوا» الجملة الأولى فى مسيرة حمدى المرغنى الفنية

سرد الفنان محمد أنور الكثير من المواقف المضحكة التي جمعته بالفنان الكوميدي حمدي المرغني في بداية مشوارهم الفني على مسرح الجامعة.

وقال محمد أنور: “حمدي المرغني ماكنش له علاقة بالفن على الإطلاق، ولكن أقنعته يلتحق بفريق المسرح علشان العدد يكتمل، وكانت جملة "هيا انهضوا” هي دور حمدي بالكامل في المسرحية".

صعوبة الأسماء

وعند الحديث عن أسرته، قال الفنان محمد أنور، خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "أون "، إن والدته يصعب عليها نطق أسماء بناته، معلقاً: "عندي بنتين نوراي وديالة.. ومراتي كانت عايزة تسمي واحدة منهم "سنجول" عشان كان مكسر الدنيا في إسطنبول بس دي لما تنزل المطرية هتبقى سمبل فالبنت هتتقعد وهتنتحر وهي صغيرة، فعمال أقولها لا خلينا في الحاجات البسيطة".

وتابع: "أمي لحد دلوقتي مش بتنده عيالي بأساميهم، بتقول نونو ودودو ويا بت، وتقول هي الكبيرة والصغيرة عاملين إيه، وأمي مش متعودة لأنها مسمياني أنا وأخواتي أسامي تقليدية مفيهاش إبداع".