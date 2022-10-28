الجمعة 28 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد أنور: «هيا انهضوا» الجملة الأولى فى مسيرة حمدى المرغنى الفنية

محمد أنور
محمد أنور
ads

سرد الفنان محمد أنور  الكثير من المواقف المضحكة التي جمعته بالفنان الكوميدي حمدي المرغني في بداية مشوارهم الفني على مسرح الجامعة.

 

 وقال محمد أنور: “حمدي المرغني ماكنش له علاقة بالفن على الإطلاق، ولكن أقنعته يلتحق بفريق المسرح علشان العدد يكتمل، وكانت جملة "هيا انهضوا” هي دور حمدي بالكامل في المسرحية".

 

صعوبة الأسماء

وعند الحديث عن أسرته، قال الفنان محمد أنور، خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "أون "، إن والدته يصعب عليها نطق أسماء بناته، معلقاً: "عندي بنتين نوراي وديالة.. ومراتي كانت عايزة تسمي واحدة منهم "سنجول" عشان كان مكسر الدنيا في إسطنبول بس دي لما تنزل المطرية هتبقى سمبل فالبنت هتتقعد وهتنتحر وهي صغيرة، فعمال أقولها لا خلينا في الحاجات البسيطة".

 

وتابع: "أمي لحد دلوقتي مش بتنده عيالي بأساميهم، بتقول نونو ودودو ويا بت، وتقول هي الكبيرة والصغيرة عاملين إيه، وأمي مش متعودة لأنها مسمياني أنا وأخواتي أسامي تقليدية مفيهاش إبداع".

حمدي المرغني محمد أنور سهرانين أمير كرارة اسماء بناته

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 على النايل سات

تردد قنوات أبوظبي الرياضية 2022 الجديد hd

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تغيرات الدولار.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء

وزير السياحة يعقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار

أمريكا تتوعد روسيا بـ«رد مناسب»: قد تصبحون أهدافًا مشروعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مئوية سيد درويش

ماجد حبته

الدولار.. واتفاق الصندوق

محمد عبدالعزيز

«أقرأ».. إثراء للفكر والثقافة

حسين دعسة

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.. الواقع الأممى والطموح!

أحمد الصغير

الورد اللى فتح فى الجناين الأوروبية.. وفرصة مصر التاريخية!

خالد عكاشة

أسلحة التخريب الشامل هل «تهدم المعبد» فى أوكرانيا؟

محمد العسيري

مدرسة المهرجانات للعلوم والتكنولوجيا

ماجد حبته

مصر والإمارات.. قلب واحد

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ استخراج الغاز من حقل «كاريش»: «البيع خلال يومين»

3 ساعات تحت النار.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى داخل «نابلس»؟

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس