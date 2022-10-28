استمرار عمليات إزالة مياه الأمطار بحى الهرم (صور)

يواصل رجال حي الهرم بمحافظة الجيزة، تحت إشرف المهندس حسن موافي رئيس الحي، عمليات إزالة مياه الأمطار التي سقطت على الحي، أمس الخميس، بعد النجاح في إزالة الأمطار الكثيفة التي سقطت يوم الثلاثاء الماضي.

وتم تشكيل فريق عمل من الموظفين والعاملين بحي الهرم لإزالة تجمعات مياه الأمطار، بقيادة حمدي السيد مدير إدارة المرافق، ونصير حسين محمد وكيل إدارة المرافق، وتحت إشرف المهندس حسن موافي رئيس الحي.

ونجح الفريق في إزالة كميات كبيرة من مياه الأمطار وإعادة حركة المرور في جميع الشوارع الرئيسية بالحي، بينما تواصل عمليات الإزالة من أجل رفع باقي المياه المتجمعة في الشوارع الجانبية.

ورفع حي الهرم درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، من خلال جاهزية فرق التدخل السريع واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة والمتابعة على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الجيزة.