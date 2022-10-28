الجمعة 28 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء فعاليات اليوم الأول من مؤتمر طب الأطفال بالتأمين الصحى فى السويس

مؤتمر طب الأطفال
مؤتمر طب الأطفال بالتأمين الصحى
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انتهت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر طب الأطفال بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالسويس.

 

وجاء المؤتمر بحضور الأستاذ الدكتور فاتن عمارة مدير عام التدريب والعلاقات الثقافية، والدكتور محمود عبد النبي مدير عام فرع الهيئة العامة للتامين الصحي بالسويس، والدكتور محمود فتحي مدير عام مستشفى التامين الصحي بالسويس، والأستاذ الدكتور سعيد عبادي عميد كلية طب السويس، كما تشرف المؤتمر بحضور النائبة عفاف زهران عضو مجلس الشعب.

وتناول المؤتمر آخر المستجدات المتعلقة بطب الأطفال بمشاركة نخبة من أهم اساتذة طب الأطفال بمصر والمنطقة، وحظي المؤتمر باهتمام كبير وحضور كثيف من أطباء الأطفال بالسويس ومن باقي المحافظات.

 

ومن المنتظر أن يستكمل المؤتمر الجمعة ليومه الثاني على التوالي.

 ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد على دعم الهيئة العامة للتامين الصحي برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي على التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الفريق الطبي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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