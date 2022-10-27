هانى عزب يتقدم بأول بلاغ ضد مصطفى كامل بعد توليه نقيب الموسيقيين

تقدم المحامى عبد الغني السماحي بصفته وكيلاً عن الكاتب الصحفى هانى عزب، ببلاغ ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يتهمه فيه بتهديده من خلال رسائل على تطبيق "واتس اب" لنشره فيديو لحمو بيكا مؤدى المهرجانات يغنى بالفلاشة في وجوده بأحد الملاهى الليلية.

وحرر الكاتب الصحفي هانى عزب محضر بقسم شرطة العجوزة محل سكن نقيب المهن الموسيقية حمل رقم8840 لسنة ٢٠٢٢ ادارى العجوزة، بعما تلقى رسالة صوتية ونصية من مصطفى كامل تتضمن تهديد صريح وسب وقذف .

وقال المحامي عبد الغني السماحي، ان المدعو مصطفى كامل قام بتهديد موكله الصحفي هاني عزب، كما تعدى عليه بالسب والقذف والتي تعرضه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، ولقد تحركت الجهات الامنية فور تقديم البلاغ و تم احالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها ضد المشكو في حقه.