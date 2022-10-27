الخميس 27 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى عزب يتقدم بأول بلاغ ضد مصطفى كامل بعد توليه نقيب الموسيقيين

جريدة الدستور
ads

تقدم المحامى عبد الغني السماحي بصفته وكيلاً عن الكاتب الصحفى هانى عزب، ببلاغ ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يتهمه فيه بتهديده من خلال رسائل على تطبيق "واتس اب" لنشره فيديو لحمو بيكا مؤدى المهرجانات يغنى بالفلاشة في وجوده بأحد الملاهى الليلية.

وحرر الكاتب الصحفي هانى عزب محضر بقسم شرطة العجوزة محل سكن نقيب المهن الموسيقية حمل رقم8840  لسنة ٢٠٢٢ ادارى العجوزة، بعما تلقى رسالة صوتية ونصية من مصطفى كامل تتضمن تهديد صريح وسب وقذف .

وقال المحامي عبد الغني السماحي، ان المدعو مصطفى كامل قام بتهديد موكله الصحفي هاني عزب،  كما تعدى عليه بالسب والقذف والتي تعرضه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، ولقد تحركت الجهات الامنية فور تقديم البلاغ و تم احالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها ضد المشكو في حقه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 على النايل سات

تردد قنوات أبوظبي الرياضية 2022 الجديد hd

تغيرات الدولار.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

مواطنون عن قرارات «الحماية»: «السيسى حاسس بالناس»

وفاة الروائي الكبير بهاء طاهر عن عمر ناهز 87 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مئوية سيد درويش

ماجد حبته

الدولار.. واتفاق الصندوق

محمد عبدالعزيز

«أقرأ».. إثراء للفكر والثقافة

حسين دعسة

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.. الواقع الأممى والطموح!

أحمد الصغير

الورد اللى فتح فى الجناين الأوروبية.. وفرصة مصر التاريخية!

خالد عكاشة

أسلحة التخريب الشامل هل «تهدم المعبد» فى أوكرانيا؟

محمد العسيري

مدرسة المهرجانات للعلوم والتكنولوجيا

ماجد حبته

مصر والإمارات.. قلب واحد

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ استخراج الغاز من حقل «كاريش»: «البيع خلال يومين»

3 ساعات تحت النار.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى داخل «نابلس»؟

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس