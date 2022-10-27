مُصادرة 5.5 طن سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنيا

تحفظت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة على 5.5 طن سكر تمويني قبل محاولة لبيعها بالسوق السوداء في المنيا.

وتلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارًا من مباحث التموين بالمنيا يفيد بضبط قائد سيارة أثناء سيرة بمحافظة المنيا وبحوزته كمية قدرها (5.5 طن "سكر تموينى") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها لإعادة تعبئتها داخل عبوات سكر حر وإعادة طرحها للبيع بالأسواق مستوليًا على الدعم المقرر لها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.