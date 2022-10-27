حبس عاطلين بتهمة حيازة 700 قرص مخدر بالوراق

قررت نيابة الجيزة حبس عاطلين ضبط بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة في الوراق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

كما طلبت النيابة إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الوراق تلاحظ وجود الشابين وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على كمية من الأقراص بلغت 700 قرص مخدر، كانت بحوزة أحد المتهمين، والآخر كان معه مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف جنيه، وسلاح أبيض.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.