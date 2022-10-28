إسلام الكتاتنى: تنظيم الإخوان ارتكب العديد من الجرائم

قال إسلام الكتاتنى، الباحث في شئون الإسلام السياسي، إن الاخوان تنظيم وفكرة، بالنسبة للتنظيم شاهدنا حقبة ٩٠ سنة الماضية الكثير من الجرائم اللي إرتكبها جماعة الإخوان التي تعتبر مخالفة لصحيح الدين وبها الكثير من العنف وإسالة الدماء، وذلك منذ النشأة وليس فقط بعد سقوط الإخوان في ٣٠ يونيو، لأن قبل هذه الفترة كان الإخوان يدعي أنهم دعوة سلمية ولا تدعو للعنف ولا التطرف ولا الإرهاب.



وأضاف الكتاتني، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، والأمر الثاني هو الفكرة التي بها الكثير من الأشياء التي تؤدي إلي العنف والتكفير حينما يعتنق هؤلاء المؤمنين بفكرة الإخوان، لأن التنظيم نفسه ارتكب العديد من الجرائم، ومنذ نشأة التنظيم الخاص في عام ١٩٣٩ عندما قامت القيادة بـ عبدالرحمن السندي الذي كان يبحث عن هدفين وهو لمواجهة الإنجليز والاحتلال والهدف الثاني حماية الدعوى، وبإسم حماية الدعوى ارتكبت العديد من الجرائم مثل مقتل رئيس الوزراء الوطني أحمد ماهر باشا والقاضي الشهير أحمد الخزيندار وهذه أبرز الجرائم التي مارسها التنظيم وكانت بحجج مختلفة تندرج تحت حمايه الدعوى.



واوضح أن التنظيم يمارس العنف عن طريق وكلاء على سبيل المثال في فترة السبعينات كان هناك جريمة الفنية العسكرية عن طريق صالح سرية، وكان لديه لقاءات مع الحاجة زينب الغزالي وهي من القيادات التاريخية للإخوان التنظيم النسائي لمحاولة عمل انقلاب للاستيلاء على كلية الفنون العسكرية الي آخر ما حدث.



واستكمل أنه كان هناك دعم خفي لهذه الجرائم التي إرتكبتها الإخوان الإرهابية في فترة السبعينات، وفي فترة الثمانينات الإخوان كانوا يحاولوا لتأسيس وانتشار قواعدهم فكان لابد أنهم يكونوا في فترة كمون وكانوا يعملوا على مواجهات فكرية مع الإسلامية حتى يتمكنوا من الانتشار من جديد، فقاموا بالدخول عبر النقابات المهنية ثم مجلس الشعب ٢٠٠٥ حتى أن حدثت ثورة يناير فقفزوا على الثورة كانت فرصة ذهبية لهم للحصول على السلطة وشاهدنا من بعدها الجرائم التي إرتكبت للتنظيم بالمواجهة مع الجيش والشرطة.