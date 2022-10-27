السيطرة على حريق داخل منزل بالعياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل منزل بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز شرطة العياط وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.