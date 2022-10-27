مصرع طفل صعقًا بالكهرباء فى الحوامدية

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء من عامود إنارة أثناء تواجده خارج المنزل بمنطقة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الحوامدية يفيد بتلقيه بلاغا بوجود متوفى بدائرة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالبحث تبين العثور على جثة طفل متوفى صعقا بالكهرباء من عامود إنارة أثناء تواجده خارج المنزل وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ودلت التحريات على عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وتحرر محر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.