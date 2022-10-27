التصريح بدفن جثة سائق سقطت سيارته بترعة المريوطية

طلبت نيابة الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب لقى مصرعه عقب سقوط سيارة ميكروباص داخل الترعة كان يقودها وصرحت بدفن الجثة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تلقى قسم شرطة أبو النمرس بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية اتجاه البدرشين.

تبين من التحريات أثناء سير سيارة ميكروباص دون ركاب قيادة أحد الأشخاص سائق 55 سنة، اختلت عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها بالترعة ووفاة قائدها.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج السيارة وانتشال جثمان قائدها ونقله إلى مستشفى أبو النمرس العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.