صاحب مغسلة يقتل سائق بطلق نارى عن طريق الخطأ بكفر الشيخ

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع سائق «توك توك» بإحدى قرى مركز الحامول بطلق ناري من فرد خرطوش بالخطأ.

تبين من التحريات أن المجنى عليه توفي نتيجه طلق ناري أطلقه صاحب مغسلة سيارات أثناء قيامه بتنظيف بندقيته، فلقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام بوصول "ع.ع.ع.ع"، سائق «توك توك» من إحدى قرى مركز الحامول في الثلاثين من عمره مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش.

وكشفت التحريات الأولية للمقدم محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، أن المجني عليه من إحدى قرى الحامول، وسائق توكتوك، وأثناء قيامه بغسل «التوك توك» الخاص به بمغسلة بمدينة الحامول، كان صاحب المغسلة يقوم بتنظيف بندقية خرطوش خاصته فانطلقت منها طلقة بدون قصد وإصابة المجني عليه وتوفي في الحال.

تم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتمكن رئيس المباحث من إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، وجاري التحقيق في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.