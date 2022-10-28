الجمعة 28 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

صاحب مغسلة يقتل سائق بطلق نارى عن طريق الخطأ بكفر الشيخ

طلق نارى
طلق نارى
ads

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع سائق «توك توك» بإحدى قرى مركز الحامول بطلق ناري من فرد خرطوش بالخطأ.

تبين من التحريات أن المجنى عليه توفي نتيجه طلق ناري أطلقه  صاحب مغسلة سيارات أثناء قيامه بتنظيف بندقيته، فلقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام بوصول "ع.ع.ع.ع"، سائق «توك توك» من إحدى قرى مركز الحامول في الثلاثين من عمره مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش. 

وكشفت التحريات الأولية للمقدم محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، أن المجني عليه من إحدى قرى الحامول، وسائق توكتوك، وأثناء قيامه بغسل «التوك توك» الخاص به بمغسلة بمدينة الحامول، كان صاحب المغسلة يقوم بتنظيف بندقية خرطوش خاصته فانطلقت منها طلقة بدون قصد وإصابة المجني عليه وتوفي في الحال.

تم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتمكن رئيس المباحث من إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الحادث، وجاري التحقيق في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 على النايل سات

تردد قنوات أبوظبي الرياضية 2022 الجديد hd

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تغيرات الدولار.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء

وزير السياحة يعقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار

أمريكا تتوعد روسيا بـ«رد مناسب»: قد تصبحون أهدافًا مشروعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مئوية سيد درويش

ماجد حبته

الدولار.. واتفاق الصندوق

محمد عبدالعزيز

«أقرأ».. إثراء للفكر والثقافة

حسين دعسة

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.. الواقع الأممى والطموح!

أحمد الصغير

الورد اللى فتح فى الجناين الأوروبية.. وفرصة مصر التاريخية!

خالد عكاشة

أسلحة التخريب الشامل هل «تهدم المعبد» فى أوكرانيا؟

محمد العسيري

مدرسة المهرجانات للعلوم والتكنولوجيا

ماجد حبته

مصر والإمارات.. قلب واحد

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ استخراج الغاز من حقل «كاريش»: «البيع خلال يومين»

3 ساعات تحت النار.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى داخل «نابلس»؟

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس