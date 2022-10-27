الشباب والرياضة تعلن فتح باب التقديم لمشروع «شباب الرياضة المصرية»

أعلنت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) في وزارة الشباب والرياضة، فتح باب التقديم لمشروع "شباب الرياضة المصرية"، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وأضحت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن عملية الانتقاء تتم بتوجيهات الوزير وإشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وتنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ويتم إطلاق المشروع فور تنفيذ المقابلات الشخصية لإختيار شباب المشارك في "الملتقي الأول لشباب الرياضة المصرية مع خبراء وقيادات الرياضة في مصر".

ومن المقرر أن يتم نشر المشروع بتكوين فريق له بجميع المحافظات بعد تنفيذ الملتقي حيث إنه مشروع مستمر ومستدام، بهدف المشاركة في تنفيذ خطط الوزارة في المجال الرياضي في المحافظات ونشر ثقافة الممارسة الرياضية لجيمع فئات المجتمع لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بجميع المحافظات، بالتعاون مع الكليات والجامعات والاتحادات الرياضية والنوعية والمؤسسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية وتنفيذ شراكات لتنفيذ الرؤية العامة للمشروع ( نحو رياضة تليق بالجمهورية الجديدة).

وأضافت: أن المشروع يعمل على إعداد قاعدة عريضة من المتطوعين في المجال الرياضي لصقل مهارات وقدرات الكوادر الرياضية الشابة لتأهيلهم لتمكينهم ولقيادة المجال الرياضي وتمثيل مصر التمثيل المشرف في البطولات والفاعليات والملتقيات الرياضية الدولية في ضوء موافقة فخامة الرئيس/عبدالفتاح السيسي؛ لتقديم مصر طلب استضافة أولمبياد 2036 .

يتم فتح باب الانضمام لمده 14 يوما بدءً من اليوم 27 أكتوبر، وآخر موعد للتقديم يوم 10 نوفمبر 2022.