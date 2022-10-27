الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس أدمن صفحة روج لأدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

محكمة
محكمة
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للترويج لبيع الأدوية غير المصرح بتداولها بالقاهرة. 

وكانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء صفحة على موقع التـواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية ملكه بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته “21,555 ألف قرص دوائى- مبلغ مالى - هاتف محمول”.

وبمواجهته اعترف بإنشائه الصفحة بقصد ترويج الأدوية المهربة جمركياً والتصرف فيها بالبيع لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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