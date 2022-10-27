انتشال جثة سائق إثر سقوط سيارة داخل ترعة المريوطية

لقى شخص مصرعه عقب سقوط سيارة ميكروباص داخل الترعة كان يقودها، وانتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يفيد ورود بلاغ إلى قسم شرطة أبو النمرس من غرفة عمليات النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية اتجاه البدرشين.

وعقب الانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص دون ركاب قيادة أحد الأشخاص سائق 55 سنة، اختلت عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها بالترعة ووفاة قائدها.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج السيارة وانتشال جثمان قائدها ونقله إلى مستشفى أبو النمرس العام.