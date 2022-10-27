غلق مطلع كوبرى الجيزة المعدنى جزئيا 3 أيام بسبب الصيانة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم، عن غلق مطلع كوبرى الجيزة المعدني للقادم من شارع ربيع الجيزى جزئيا، غدا الجمعة، لمدة 3 أيام لاستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية استعدادًا لفصل الشتاء وموسم الأمطار.

جاء ذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبري الجيزة المعدني استعدادًا لفصل الشتاء وموسم الأمطار ستقوم الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبرى باستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.

وأشارت إدارة مرور الجيزة إن تنفيذ الأعمال تستلزم غلقا جزئيا لمطلع الكوبرى "الحارة اليمين فقط" بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى لمدة 3 أيام تبدأ الساعة 1 صباح الجمعة الموافق 28 /10 /2022 حتى الساعة 5 صباح الأحد الموافق 30 /10/ 2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.