الخميس 27 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل أشعل النيران فى زوجته بحلوان

حبس
حبس
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قررت نيابة حلوان الجزئية حبس عامل أشعل النيران في زوجته وادعى اشتعال أنبوبة بوتاجاز بها أثناء إعدادها الطعام، وفارقت الحياة أثناء تلقيها العلاج في مدينة حلوان، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقى قسم شرطة حلوان إشارة من أحد المستشفيات تفيد بوصول سيدة مصابة بحروق شديدة ووفاتها داخل المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال زوجها قرر وفاتها إثر اشتعال أنبوبة بوتاجاز بها أثناء إعدادها الطعام، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة السيدة وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، وعدم صحة ادعائه.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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