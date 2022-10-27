«التصديرى للصناعات الهندسية»: قرارات البنك المركزى تزيد من حجم الصادرات المصرية

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة التوسع في التصدير، خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع قرارات البنك المركزي اليوم ورفع سعر الفائدة وطرح شهادات مرتفعة العائد، في إطار سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب.

وأضاف الصياد، أن الشركات المصدرة من المفترض ألا تقل عن 20 إلى 25%، في ظل مثل تلك الأوقات التي تواجهها السوق المحلية، كما أنه لا بد أن يتم رفع معدلات التصدير إلى 40 و50% من الإنتاج من أجل استمرار الإنتاج وجذب العملة الصعبة.

كان البنك المركزي المصري قد أصدر كتابًا دوريًا بتعليمات عاجلة للبنوك، اليوم الخميس، تتعلق بالدولار، بالسماح لها القيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية الآتية:

اعتمادات مستندية، اعتمادات تحصيل، تسهيلات موردين، تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، وحصائل التصدير السلعي والخدمي، مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك الأعمال بغرض المضاربة، والسماح للبنوك القيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

ونوه بأن البنك المركزي المصري سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.