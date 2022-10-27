الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معرض دولي للصناعة احتفالًا بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات

اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية
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يحتفل اتحاد الصناعات المصرية بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، وبمناسبة هذه الاحتفالية، فمن المقرر أن يدشن اتحاد الصناعات المصرية الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسينعقد الملتقى في الفترة من (29-31 أكتوبر 2022).

ويشمل المعرض عددًا من الأجنحة الضخمة لعدد من الصناعات المختلفة على رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

وكان رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، استعرض أبرز التحديات التي تواجه الصناعة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة دعم الصادرات من خلال رد الأعباء، مطالبًا بتفعيل قانون 5 لأفضيلة المنتج المحلي، موضحًا أن هناك تحدٍ آخر، وهو القوانين المنظمة والعمالة الفنية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص له دور أساسي في مبادرة العمالة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيرًا إلى وجود نقص شديد في المعامل التي تختبر المنتجات قبل تصديرها، داعيا في الوقت ذاته أن تصبح الجامعات جزء من منظومة المعامل المعتمدة عالميا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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