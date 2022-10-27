الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يستقبل عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية

السيسي
السيسي
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور سليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرانكفونية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لاسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعي والبحث العلمي وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية، مشيراً إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات. 

من جانبه أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية، عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي موجهاً الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة الفرانكفونية، ومؤكداً حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر، باعتبارها شريكاً استراتيجياً بالنسبة للوكالة، خاصةً في ظل دورها الإقليمي المحوري كمركز ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لأوجه التعاون بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية، خاصةً ما يتعلق بجامعة سنجور للتنمية في إفريقيا، والتي تستضيف الإسكندرية مقرها وتمثل أحد نماذج التعليم الجامعي المتميز ومن أهم الهيئات التعليمية والثقافية التابعة للوكالة الجامعية. 

 وتم التوافق بشأن تطوير التعاون بين الجانبين في إطار إنشاء مراكز لتطوير الإبداع العلمي بمصر يخدم القارة الإفريقية ولإعداد الكوادر الإفريقية، بما يؤهل خريجيها للإدارة الفاعلة لدفع استراتيجيات التنمية المستدامة لدول القارة.

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وائل لطفي

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