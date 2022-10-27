الخميس 27 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص بتهمة الاستيلاء على 1.8 مليون من المواطنين بالقاهرة

جريدة الدستور
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أمرت النيابة العامة، بحبس شخص بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة والاستيلاء على مليون و800 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم أوهم بعض ضحاياه بقدرته على استيراد السيارات من الخارج. 

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من "شخصين- مقيمين بمحافظتى القاهرة، الجيزة" بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على مبلغ مالى منهما مقابل استيراد عدد من السيارات من الخارج.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة" بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بقدرته على استيراد سيارات مـن الخارج من خلال علاقاته ببعض موظفى الجمارك "علـى خلاف الحقيقة" وإنهاء إجراءات دخولها للبلاد بسعـر مخفض، وتمكنه من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى قدره "1,805,000 مليون جنيه" من الشاكين بزعم استيراد عدد "5" سيارات من الخارج ماركات مختلفة. 

إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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