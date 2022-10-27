مصرع سيدة حرقًا على يد زوجها فى حلوان

شهدت منطقة حلوان جريمة مأساوية عندما لقيت سيدة مصرعها حرقًا على يد زوجها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات مفاده وصول سيدة مصابة بحروق شديدة وعلى جسدها آثار اعتداء بسلاح أبيض ووفاتها داخل المستشفى، على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وبسؤال زوجها، أقر بوفاتها إثر اشتعال أنبوبة بوتاجاز بها أثناء إعدادها الطعام.

وبعمل التحريات، تبين نشوب خلافات في الآونة الأخيرة بين المتوفاة وزوجها، وتم القبض على المتهم وجارِ مناقشته وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.