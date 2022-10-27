سيدة تطيح بسيارتين فى حادث تصادم مروع أمام مقابر بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم، حادث تصادم لـ4 سيارات أمام مقابر بورسعيد القديمة، في مشهد أذهل المارة، أصيب على إثره رجل وسيدتان نقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الزهور المركزي.

وقطعت سيارة، تقودها سيدة ورفقتها أخريات وطفل، الجزيرة الوسطى للطريق أمام مقابر بورسعيد القديمة لتصطدم بسيارة في الاتجاه المقابل يقودها رجل انقلبت نتيجة الاصطدام الشديد أكثر من مرة لترتكز أعلى سيارة حديثة تقف أمام بوابة المقابر.

كما تسببت السيارة التى تقودها السيدة في صدم سيارة أجرة لتصيبها في الجانب الأمامي الأيمن، وينجو قائدها من الموت.

وأمام نزيف الدماء على الأسفلت هرع الأهالى من زوار المقابر والمارة وقائدي السيارات القادمين من اتجاه مطار بورسعيد لإخراج المصابين والاتصال بالإسعاف لسرعة نجدتهم ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

وصل إلى موقع الحادث 6 سيارات إسعاف نقلوا سيدتين ورجلا إلى مستشفى زهور بورسعيد المركزي، بينما نجت قائدة السيارة المتسببة فى الحادث وطفل كان رفقتها من الإصابة.

وتم إخطار اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بالحادث، فوجّه بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير مباحث بورسعيد اللواء ضياء زامل؛ للوقوف على أسباب الحادث، وتدخلت الإدارة العامة لمرور بورسعيد للمعاينة الفنية وإعادة فتح الطريق وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.